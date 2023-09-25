banner913
banner932
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
33 0
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
45 0
 
Ruso’da kazanan GG oldu
Ruso’da kazanan GG oldu
21 0
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
41 0
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
47 0
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
35 0
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
17 0
banner964

Kluivert'ın oğlu, Barcelona'ya imza attı

banner476

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Barcelona, Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü PatrickKluivert'ın 16 yaşındaki oğlu ShaneKluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı

banner974
Kluivert'ın oğlu, Barcelona'ya imza attı
banner971
Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, "Barcelona efsanesi olan, Adana Demirspor Teknik Direktörü PatrickKluivert'ın 16 yaşındaki oğlu ShaneKluivert, kulübümüzdeki ilk profesyonel sözleşmesine imza attı." ifadesi kullanıldı.
Hollandalı futbolcu, 2017 yılından beri Barcelona'nın genç takımında yer alıyordu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.