Kluivert'ın oğlu, Barcelona'ya imza attı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Barcelona, Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü PatrickKluivert'ın 16 yaşındaki oğlu ShaneKluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı

Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, "Barcelona efsanesi olan, Adana Demirspor Teknik Direktörü PatrickKluivert'ın 16 yaşındaki oğlu ShaneKluivert, kulübümüzdeki ilk profesyonel sözleşmesine imza attı." ifadesi kullanıldı.

Hollandalı futbolcu, 2017 yılından beri Barcelona'nın genç takımında yer alıyordu.

