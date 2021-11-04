Kartal Portekiz'de dağıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla grupta ilk iki şansını yitirdi.

Sporting, 31. dakikada Pedro Gonçalves'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

38'de Pedro Gonçalves bir kez daha sahneye çıktı ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0.

Paulinho'nun 41'de attığı golle Sporting farkı üçe çıkardı: 3-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi ekip, 56. dakikada Sarabia'nın golüyle skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Josef de Souza, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Grubun diğer maçında Almanya’nın B.Dortmund takımı konuk ettiği Ajax takımına 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Ajax gruptan lider çıkmayı garantiledi.

