Kartal Portekiz'de dağıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla grupta ilk iki şansını yitirdi.
Sporting, 31. dakikada Pedro Gonçalves'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
38'de Pedro Gonçalves bir kez daha sahneye çıktı ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0.
Paulinho'nun 41'de attığı golle Sporting farkı üçe çıkardı: 3-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Ev sahibi ekip, 56. dakikada Sarabia'nın golüyle skoru 4-0'a getirdi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Josef de Souza, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Grubun diğer maçında Almanya’nın B.Dortmund takımı konuk ettiği Ajax takımına 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Ajax gruptan lider çıkmayı garantiledi.
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