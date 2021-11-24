Kartal Avrupa defterini kapattı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Bu haftayı da puansız kapatan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansını da kaybetti

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax’ı konuk etti.

Beşiktaş Park’ta oynanan mücadeleyi Irfan Peljto yönetti.

Müsabaka, 2-1’lik Ajax üstünlüğüyle noktalandı.

Siyah-beyazlı ekip maçın 22. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Rachid Ghezzal, net bir vuruşla temsilcimizi üstünlüğe taşıdı ve ilk yarının skorunu tayin etti: 1-0.

İkinci yarıda oyuna giren Sebastien Haller, 54. dakikada Tadic’in pasında topu ağlara göndererek durumu eşitledi.

Yıldız forvet, bu golden 15 dakika sonra bir kez daha sahne alarak maçın sonucunu tayin etti: 1-2.

Bu skorla Ajax, 5 maçta 5 galibiyet ile 15 puana ulaştı ve liderliği garantiledi.

Henüz puanı bulunmayan temsilcimiz Beşiktaş ise Avrupa kupalarına veda etti.