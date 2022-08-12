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Juventus'tan Ronaldo-Rabiot takasına ret yanıtı

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Juventus, Manchester United'ın "Cristiano Ronaldo-AdrienRabiot" takası teklifini reddetti

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Juventus'tan Ronaldo-Rabiot takasına ret yanıtı

Manchester United'da süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Portekizli yıldızın ismi son olarak Manchester United'ın, Juventus'a yaptığı takas teklifinde geçti.
Rai Sport'un haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından Rabiot transferinde takasta kullanılmak istendi. Ancak Torino ekibi bu öneriyi veto etti.
Hayranları golcü oyuncunun yeni sezonda hangi takımda olacağını merak ediyor. Real Madrid taraftarları Ronaldo'yu yeniden takımlarında görmek istese de Başkan FlorentinoPerez yıldız oyuncunun yaşı nedeniyle bu transfere sıcak bakmıyor.
Menajer Jorge Mendes, Ronaldo için Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüple anlaşma zemini yokluyor. Portekizli oyuncu, 2021-2022 sezonunda ligde 30 maçta 18 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
 

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Etiketler; #Ronaldo #Juventus
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