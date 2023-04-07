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Juan Mata UEFA Danışma Kurulu'nda

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UEFA, futbolla ilgili tüm konularda bilgi ve görüş alabilmek için bir danışma kurulu oluşturdu. Birbirinden ünlü isimler arasında Galatasaray forması giyen İspanyol yıldız Juan Mata da yer aldı

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Juan Mata UEFA Danışma Kurulu'nda
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UEFA'nın Lizbon'daki genel kurulunda mevcut başkan AleksanderCeferin, yeniden seçildi.
Oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, UEFA başkanı olarak üçüncü döneminde, 2027'ye kadar görevde kalacak.
Bu arada kongrede bir kurul oluşturulduğu ve futbolla ilgili tüm konularda bu isimlere danışılacağı aktarıldı.
Marca'da yer alan habere göre; kurula UEFA eski hakem sorumlusu RobertoRosetti'nin ve eski Milanlı ZvonimirBoban'ın başkanlık yapacağı kaydedildi.
Toplantılarda maç takvimi ve UEFA organizasyonları gibi konulara odaklanacağı belirtildi.
UEFA'nın oluşturduğu özel danışma kurulunda, JoseMourinho, Carlo Ancelotti, ZinedineZidane, PaoloMaldini, FabioCapello, LuisFigo, PhilippLahm, Rio Ferdinand ve Rafa Benitez gibi futbol adamları bulunuyor.
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu JuanMata'nın da bu isimler arasında yer alacağı ifade edildi.
 
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