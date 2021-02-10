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İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus

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İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Inter'i 2-1 yenen Juventus, ikinci maçta rakibiyle 0-0 berabere kalarak adını finale yazdıran ilk takım oldu

İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus
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Kupa yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Juventus, bu maçın rövanşında Inter’i Torino'daki Allianz Stadı’nda ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de karşılıklı ataklar geliştirse de devreye golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda, Juventus Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile Inter kalesinde tehlikeler yaratırken, Inter kalecisi Samir Handanovic gole izin vermedi.
Rövanş karşılaşmasında 90 dakika 0-0 berabere tamamlanınca, ilk maçtaki skor avantajıyla Juventus, rakibi Inter’i eleyerek, İtalya Kupası'nda finale yükseldi. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.
Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti.
Kupa finalinde Juventus'un rakibi ise bu akşam belli olacak.
Yarı finalin diğer rövanş müsabakasında, Atalanta, Napoli'yi Gewiss Stadı'nda konuk edecek. İki takım arasında Napoli'deki ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı. 
 

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Etiketler; #Juventus #İtalya
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