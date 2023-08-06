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İsveç ve Hollanda çeyrek finalde

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Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale çıktı

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İsveç ve Hollanda çeyrek finalde
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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, son 16 turu maçlarıyla devam edildi.
Son 2 turnuva da dahil 4 şampiyonluğu bulunan ABD ile 2019'daki şampiyonanın 3'üncüsü İsveç karşılaştı.
Normal süre ve uzatma bölümünün 0-0 tamamlanması sonucu penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan İsveç tur atladı.
Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, 9. kez katıldığı turnuvada ilk defa yarı finali göremedi.
Diğer mücadelede ise 2019 finalisti Hollanda, Güney Afrika'yı Roord'un 9 ve Beerensteyn'ın 68. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup ederek son 8 takım arasına girdi.
Çeyrek finalde İsveç, Japonya'nın, Hollanda da İspanya'nın rakibi oldu.
 
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