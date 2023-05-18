İstanbul finalinin adı: City – Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiltere'nin Manchester City takımı, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 4-0 galip ayrıldı. İspanya'da 1-1 sona eren ilk maçın rövanşını farklı kazanan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı ve Inter'in rakibi oldu. Inter yarı finalde Mila n takımını 1 – 0 mağlup ederek adını ilk finalist olarak yazdırmıştı.
Manchester City'ye galibiyeti ve finali getiren golleri Bernardo Silva (2) ve kendi kalesine Militao ve Julian Alvarez attı.
FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.