İstanbul finalinin adı: City – Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiltere'nin Manchester City takımı, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 4-0 galip ayrıldı. İspanya'da 1-1 sona eren ilk maçın rövanşını farklı kazanan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı ve Inter'in rakibi oldu. Inter yarı finalde Mila n takımını 1 – 0 mağlup ederek adını ilk finalist olarak yazdırmıştı.

Manchester City'ye galibiyeti ve finali getiren golleri Bernardo Silva (2) ve kendi kalesine Militao ve Julian Alvarez attı.

FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



