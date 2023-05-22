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İstanbul'daki dev finale Polonyalı hakem

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İstanbul'daki dev finale Polonyalı hakem
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Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem SzymonMarciniak yönetecek.
Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını PawelSokolnicki ve TomaszListkiewicz üstlenecek. TomaszKwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen IstvanKovacs olacak.
İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
 
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