İspanya’da lider değişti

İngiltere'de Arsenal, İtalya'da Napoli, Almanya'da Union Berlin, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) liderlikkoltuklarını korurken, İspanya'da Real Madrid, El Clasico’da Barcelona’yı mağlup ederek zirveye yerleşti

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Union Berlin, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 10 maç sonunda 27 puana ulaşan Arsenal, haftayı lider kapattı.

Chelsea, deplasmandaAston Villa'yı 6. ve 65. dakikalarda Mason Mount'un ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti. Chelsea, 9 maç sonunda 19 puanla ligde dördüncü sırada yer alıyor.

Manchester United ise konuk ettiği Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı. Liverpool, konuk ettiği Manchester City'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada, Liverpool, 76. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golüyle rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçla bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Manchester City, 23 puanla ikinci sırada haftayı tamamladı. Liverpool ise 13 puanla 8. sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 11. haftası sonunda 27 puanlı Arsenal'i 23 puanla Manchester City ve Tottenham izledi.

LA LİGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

El Clasico'da 44. maçına çıkan Barcelona'nın takım kaptanı SergioBusquets, LionelMessi ve SergioRamos'un (45'er) ardından bu ezeli rekabette en fazla forma giyen 3. futbolcu oldu.

La Liga'da, Real Madrid, 25 puanla liderlik koltuğuna otururken Barcelona ise 22 puanla 2. sırada yer aldı

SERİE A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Milan, deplasmandaHellas Verona'yı 2-1 yendi.

Milan, deplasmandaHellas Verona'yı 2-1 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkardı. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, ligde puanını 23'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.

Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan Napoli de konuk ettiği Bologna'yı da 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Napoli, bu galibiyetle puanını 26 yaptı ve maç eksiği sebebiyle Atalanta'ya kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı. Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Napoli, galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Inter, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla Inter, haftalar sonra ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Mavi-siyahlı takım, puanını 18'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

Atalanta, konuk ettiği Sassuolo'yu 2-1 yendi. Atalanta, bu sonuçla puanını 24'e çıkarttı. Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

Serie A'da Torino kentinin iki takımı derbide kozlarını paylaştı. Juventus, konuk olduğu Torino'yu 1-0 yendi. Juventus, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve puan tablosunda 8. sırada yer aldı.

Serie A'nın 10. hafta maçları ardından, 26 puanlı Napoli'yi 24 puanlı Atalanta, ve 23 puanla Milan takip ediyor.

BUNDESLİGA

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Freiburg’u 5-0 yendi.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı ve lider Union Berlin’in 4 puan ardında 2. sıraya yükseldi.

Bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini yaşayan Freiburg ise 18 puanla 3. sıraya geriledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Union Berlin, sahasında Borussia Dortmund’u 2-0 yendi. Borussia Dortmund forması giyen ve karşılaşmada ilk 11’de başlayan milli futbolcu Salih Özcan 45 dakika oyunda kaldı.

Sahasında 11 maçtan beri mağlup olmayan Union Berlin, puanını 23’e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Son 3 maçtan sadece 1 puan alan Borussia Dortmund 16 puanda kaldı.

10. haftası tamamlanan ligde, 23 puanlı lider Union Berlin'i, 19 puanla Bayern Münih ve 18 puanla Freiburg takip ediyor.

LİGUE 1

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

ParcdesPrinces Stadı'nda oynanan 11. hafta mücadelesini PSG, 45+2. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle 1-0 kazandı.

Olimpik Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada AmineHarit'in yerine oyuna dahil oldu. SamuelGigot ise 72. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Puanını 29'a çıkaran namağlup PSG, liderliğini sürdürürken, 26 puanlı Lorient 2. sırada yer aldı.

