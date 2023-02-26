İskoçya Lig Kupası Celtic'in

İskoçya Kupası finalinde Rangers ile Celtic, Hampden Park'ta kozlarını paylaştı.
Celtic 44 ve 56. dakikalarda Kyogo Furuhashi'nin golleriyle Rangers'ı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Rangers'ın tek golü ise 64. dakikada Morelos kaydetti.
Celtic bu şampiyonlukla İskoçya Kupası'nı 21. kez müzesine götürmüş oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.