İskoçya Lig Kupası Celtic'in

Celtic, Rangers'ı Furuhashi'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek İskoçya Kupası'nı 21. kez müzesine götürdü

İskoçya Kupası finalinde Rangers ile Celtic, Hampden Park'ta kozlarını paylaştı.

Celtic 44 ve 56. dakikalarda Kyogo Furuhashi'nin golleriyle Rangers'ı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Rangers'ın tek golü ise 64. dakikada Morelos kaydetti.

Celtic bu şampiyonlukla İskoçya Kupası'nı 21. kez müzesine götürmüş oldu.

