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İskoçya Lig Kupası Celtic'in

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Celtic, Rangers'ı Furuhashi'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek İskoçya Kupası'nı 21. kez müzesine götürdü

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İskoçya Lig Kupası Celtic'in
İskoçya Kupası finalinde Rangers ile Celtic, Hampden Park'ta kozlarını paylaştı.
Celtic 44 ve 56. dakikalarda Kyogo Furuhashi'nin golleriyle Rangers'ı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Rangers'ın tek golü ise 64. dakikada Morelos kaydetti.
Celtic bu şampiyonlukla İskoçya Kupası'nı 21. kez müzesine götürmüş oldu.
 
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