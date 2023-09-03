İskoçya derbisi Celtic'in

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 4. hafta maçında, 4. sıradaki Rangers, haftaya lider başlayan Celtic'i ağırladı.

Celtic, Furuhashi'nin 45+2'nci dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı.

Puanını 10'a yükselten Celtic liderliğini sürdürdü. Rangers ise 6 puanda kaldı.

