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İskoçya derbisi Celtic'in

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İskoçya derbisi Celtic'in
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İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı 1-0 mağlup etti.
Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 4. hafta maçında, 4. sıradaki Rangers, haftaya lider başlayan Celtic'i ağırladı.
Celtic, Furuhashi'nin 45+2'nci dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı.
Puanını 10'a yükselten Celtic liderliğini sürdürdü. Rangers ise 6 puanda kaldı.
 
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