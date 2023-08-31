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Inter, savunmasını Pavard ile güçlendirdi

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Inter, Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı kadrosuna kattı

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Inter, savunmasını Pavard ile güçlendirdi
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard’ı Bayern Münih’ten transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin süresi belirtilmeksizin 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Inter’de devam edeceği ifade edildi.
İtalyan basını, Pavard’ın 5 yıllık sözleşmeye imza attığını ve ek ödemelerle 32 milyon avroyu bulabilecek bonservis karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.
Kulüp kariyerine Lille’de başlayan Pavard, 2016 yazında Stuttgart, 2019 yazında ise Bayern Münih’in yolunu tuttu.
Pavard, 49 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018’de dünya şampiyonluğu, 2022’de ise dünya ikinciliği yaşadı.
 
 

Etiketler; #Inter
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