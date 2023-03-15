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Inter, Portokiz'den çeyrek final biletiyle döndü

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda golsüz berabere kalan İtalyan temsilcisi Inter, ilk maçta aldığı 1-0 galibiyetin avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı

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Inter, Portokiz'den çeyrek final biletiyle döndü
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Porto, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Inter'i konuk etti.

Dragao Stadı'nda oynanan dev müsabakanın ilk yarısından gol sesi gelmedi. İkinci yarıda rakibi karşısında büyük baskı kuran Porto'nun uzatma anlarında iki topu direkten döndü. Mücadele 0-0 sona erdi ve ilk maçı 1-0 kazanan Inter, adını çeyrek finale yazdırdı.

Porto'da Pepe, uzatma dakikalarında çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğl, 90 dakika sahada kaldı.

Daha önce 3 kez mutlu sona ulaşan İtalyan ekibi, C Grubu'nu ikinci bitirerek bir üst tura çıkmıştı.

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