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Inter kupada finale yükseldi

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İtalya Kupası yarı finalinde Inter, 0-0'ın rövanşında Milan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi

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Inter kupada finale yükseldi
İtalya Kupası yarı finalinde  Inter ile Milan 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. 
Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 4 ve 40. dakikalarda Lautaro Martinez, 82'de ise Gosens kaydetti. 
Sahadan 3-0'lık skorla ayrılan Inter bu sonuçla Milan'ı eleyerek İtalya Kupası'nda finale yükselen takım oldu. 
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın 73. dakikasında oyundan çıkarak yerini Vidal'e bıraktı. 
 
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