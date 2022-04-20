Inter kupada finale yükseldi

İtalya Kupası yarı finalinde Inter, 0-0'ın rövanşında Milan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi

İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile Milan 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi.

Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 4 ve 40. dakikalarda Lautaro Martinez, 82'de ise Gosens kaydetti.

Sahadan 3-0'lık skorla ayrılan Inter bu sonuçla Milan'ı eleyerek İtalya Kupası'nda finale yükselen takım oldu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın 73. dakikasında oyundan çıkarak yerini Vidal'e bıraktı.

