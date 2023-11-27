İngiltere’de zirvenin yeni sahibi Arsenal

İngiltere'de Arsenal ve İspanya'da Real Madrid liderliğe yükselirken, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG) liderliklerini sürdürdüler

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de, haftanın öne çıkan mücadelesinde Manchester City, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. City'nin 27. dakikada tek golünü kaydeden Norveçli santrfor ErlingHaaland, ligde 50 gole en az maçta (48) ulaşan futbolcu ünvanına ulaştı. Konuk takımın golünü ise 80. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.Liderlik yolundaki rakiplerinin puan kaybını fırsata çeviren takım ise Arsenal oldu. Londra ekibi, 89. dakikada KaiHavertz'in ağları sarsmasıyla deplasmandaBrentford'u 1-0 mağlup ederek ligde ilk sıraya yerleşti.Üst sıraları yakından ilgilendiren diğer karşılaşmada Aston Villa, Tottenham deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.Galatasaray ile 29 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında karşılaşacak Manchester United ise deplasmandaEverton'ı 3-0 yendi.Ligin 13. haftası sonunda 30 puanlı Arsenal lider, 29 puanlı Manchester City ikinci, 28'er puanlı takımlardan Liverpool üçüncü, Aston Villa dördüncü, 26 puanlı Tottenham beşinci sırada yer alıyor.Real Madrid, deplasmandaCadiz'i 14 ve 64. dakikalarda Rodrygo, 74. dakikada JudeBellingham'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Barcelona, konuk olduğu RayoVallecano ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Unai Lopez atarken, Barcelona'nın golünü 82. dakikada FlorianLejeune (kendi kalesine) kaydetti.Atletico Madrid ise AntoineGriezmann'ın tek golüyle konuk ettiği Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.14. haftası oynanan LaLiga'da 35 puanlı Real Madrid'i, bir maçı eksik 34 puanlı Girona, 31'er puanlı takımlardan averaj farkıyla Atletico Madrid ve Barcelona izledi.Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Inter, deplasmandaJuventus ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'un 27. dakikada DusanVlahovic ile ağları sarstığı maçta, Inter'in tek golü ise 33. dakikada LautaroMartinez'den geldi.Milan, ağırladığı Fiorentina'yı 45+2. dakikada penaltıdan TheoHernandez'in golüyle 1-0'lık skorla yendi. Son şampiyon Napoli ise Atalantadeplasmanından 2-1 galip ayrıldı.Serie A'nın 13. haftası sonunda 32 puanlı lider Inter'i, 30 puanlı Juventus, 26 puanlı Milan, 24 puanlı Napoli takip etti.Bundesliga'da namağlup lider Bayer Leverkusen, konuk olduğu Werder Bremen'i OlivierDeman (kendi kalesine), JeremieFrimpong ve AlejandroGrimaldo'nun golleriyle 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ı iki maçta da mağlup eden Bayern Münih, konuk olduğu Köln'ü yıldız oyuncusu Harry Kane'in golüyle 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, Eintracht Frankfurt deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Borussia Dortmund ise ağırladığı BorussiaMönchengladbach'ı 4-2'lik skorla mağlup etti.Bundesliga'nın 12. haftası sonunda Bayer Leverkusen 34, Bayern Münih 32, Stuttgart 27, Borussia Dortmund 24 puanla ilk dört sırayı paylaştı.Ligue 1'in 13. haftasında PSG, konuk ettiği Monaco'yu GonçaloRamos, penaltıdan KylianMbappe, OusmaneDembele, Vitinha ve KoloMuani'nin golleriyle 5-2 mağlup etti. Deplasman ekibinin golleri ise TakumiMinamino ile FolarinBalogun'dan geldi.Nice, ağırladığı Toulouse'u 1-0 yendi. Lille ise Olimpik Lyon deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.Ligue 1'de 30 puanlı PSG lider, 29 puanlı Nice ikinci, 24 puanlı Monaco üçüncü, 23 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.