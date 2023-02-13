İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda

Avrupa’nın üst düzey 5 liginden İngiltere’de lider Arsenal üst üste puan kayıpları yaşarken, Fransa’da ise Paris Saint Germain konuk olduğu Monaco deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Diğer üç ligin liderleri ise haftayı kayıpsız geçti

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig’de geçen hafta Everton'a yenilen lider Arsenal, bu hafta ise konuk ettiği Brentford ile 1-1 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.

Manchester City ise ağırladığı Aston Villa'yı 3-1'le geçerek şampiyonluk yarışında rakibi Arsenal ile arasındaki puan farkını azalttı. Ligin zirve yarışını yakından ilgilendiren erteleme maçında, Manchester City, 15 Şubat Çarşamba günü Arsenal'a konuk olacak.

Manchester United, deplasmanda Leeds United'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında umudunu sürdürdü.

Newcastle United da Bournemouthdeplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 23. haftası sonunda, 51 puanlı Arsenal'i, 48 puanlı Manchester City, 46 puanlı Manchester United, 41 puanlı Newcastle United izledi.

LA LİGA

İspanya La Liga’da puan tablosunun tepesindeki Barcelona, Pedri'nin golüyle konuk olduğu Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

Geçen hafta FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid, hafta sonu çıkamadığı lig maçında, 15 Şubat Çarşamba günü Elche'yi konuk edecek.

Real Sociedad'ın bugün TSİ 23.00'te Espanyol'a konuk olacağı ligde, Atletico Madrid ise CeltaVigodeplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

La Liga'da 21. haftanın ardından 56 puanı bulunan zirvedeki Barcelona'yı, bir maçı eksik takımlar Real Madrid 11, Real Sociedad ise 17 puan geriden takip etti.

SERİE A

İtalya Seria A’da lider Napoli, KvichaKvaratskhelia, Victor Osimhen ve Eljif Elmas'ın ağları sarmasıyla konuk ettiği Cremonese'yi 3-0 yendi ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Inter'in bugün TSİ 22.45'te Sampdoria ile deplasmanda karşılaşacağı ligde, üst sıralarda yer alan takımlardan Atalanta, deplasmanda Lazio'yu 2-0, Milan ise konuk ettiği Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Roma ise Leccedeplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Serie A'nın 22. haftasını 59 puanla zirvede tamamlayan Napoli'yi, 43 puanlı Inter (bir maçı eksik), 41 puanlı takımlardan averaj farkıyla sırasıyla Atalanta, Roma ve Milan izledi.

BUNDESLİGA

Almanya Bundesliga çekişmeli zirve yarışına sahne olurken, son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Bochum'u 3-0 yendi.

Sezonun flaş ekibi Union Berlin, deplasmanda Leipzig'i 2-1, Borussia Dortmund ise konuk olduğu Werder Bremen'i 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Bundesliga'da 20. haftanın ardından 43 puana sahip lider Bayern Münih'i, 42 puanlı Union Berlin ve 40 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

LİGUE 1

Fransa Ligue 1’de 23. haftada, zirvedeki PSG, yıldız oyuncuları KylianMbappe ve LionelMessi'nin sakatlıkları nedeniyle oynamadığı mücadelede konuk olduğu Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Marsilya ise AlexisSanchez'in golleriyle Clermontdeplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

PSG, mağlubiyete rağmen 54 puanla liderliğini sürdürdü. 49 puanlı Olimpik Marsilya ikinci, 47 puanlı Monaco ise üçüncü sırada yer aldı.

