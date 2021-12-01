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İngiltere, Letonya’ya gol yağdırdı

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İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. maçında Letonya’yı 20-0 mağlup etti

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İngiltere, Letonya’ya gol yağdırdı
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2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İngiltere, Letonya’yı konuk etti.
İngilizler, ilk yarısını 8-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 20-0 galip ayrıldı.
İngiltere’de BethanyMead, LaurenHemp, AlessiaRusso ve Ellen White hat-trick yaparken; EllaToone ile BethanyEngland ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise JillScott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway’den geldi.
İngiltere, oynadığı 6 maçta 53 gol atarken, kalesinde gol görmedi ve topladığı 18 puanla grupta lider durumda yer alıyor.
İngilizler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçı 10-0, Lüksemburg’u 10-0, Kuzey Makedonya’yı ise 8-0 ile geçmeyi başarmıştı.
 
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