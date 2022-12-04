İngiltere, çok rahat çeyrek finalde

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal'i 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere ile Senegal Al Bayt Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İngiltere, rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
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