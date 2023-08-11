İlk yarı finalistler İspanya ve İsveç

İspanya, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım olurken, Japonya’yı 2-1 yenen İsveç ise İspanya’nın yarı finaldeki rakibi oldu

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ve Hollanda, Yeni Zelanda'da bulunan SkyStadyum'unda karşı karşıya geldi. Normal maç süresi 1-1 biten mücadeleyi uzatmalarda İspanya 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

İspanya'nın golünü 81'inci dakikada MarionaCaldentey atarken, Hollanda Stephanievan der Gragt'ın 90+1'inci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümüne gitti. Karşılaşmanın 111'inci dakikasında Salma Paralluelo'nun rakip fileleri havalandırmasıyla mücadele 2-1 İspanya üstünlüğü ile sona erdi.

İSVEÇ DE YARI FİNALDE

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa düzenlediği Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

Japonya ile İsveç'in Eden Park'ta karşı karşıya geldiği maç TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.

İsveç'e yarı finali getiren goller 32'de Amanda Ilestedt ile 51'de penaltıdan Ingrid Filippa Angeldahl kaydetti. Japonya'nın tek sayısı ise 87'de Honoka Hayashi'den geldi.

Japonya'da Riko Ueki 76. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

İsveç yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. 15 Ağustos günü oynanacak mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.



