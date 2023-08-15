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İlk finalist İspanya

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Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya, İsveç'i 2-1 yenerek finale yükseldi

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İlk finalist İspanya
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9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki ilk yarı final maçı, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki Eden Park'ta yapıldı.
2003'te final oynayan, 2019'daki şampiyona da dahil 3 defa üçüncülük elde eden İsveç ile bu turnuvaya kadar son 16 turundan ötesini göremeyen İspanya karşılaştı.
Mücadelenin skoru son 10 dakikada belirlendi. İsveç, Paralluelo'nun golüyle 81. dakikada öne geçen İspanya'ya, 88. dakikada Blomqvist ile cevap verdi.
Fakat 89. dakikada sahneye çıkan Carmona, İspanya'nın sahadan galip ayrılmasını sağladı. İspanya böylece tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.
İspanya'nın finaldeki rakibi, yarın oynanacak Avustralya-İngiltere maçının ardından belli olacak.
 
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