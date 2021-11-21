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Ibrahimovic'in rekorları yetmedi, Milan unvan kaybetti

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında deplasmanda Fiorentina'ya 4-3 yenilen Milan, namağlup unvanını kaybetti. Milan'ın karşılaşmadaki 2 golünü atan 40 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, iki rekora imza attı

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Ibrahimovic'in rekorları yetmedi, Milan unvan kaybetti
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İtalya Ligi'nde 12 haftaya 10 galibiyet 2 beraberlik sığdıran Milan, ligdeki ilk mağlubiyetiyle Fiorentina deplasmanında tanıştı.
Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadelede ligin iddialı ekiplerinden Fiorentina'ya konuk olan şampiyonluk adaylarından Milan, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.
Ev sahibi takım, 15. dakikada Alfred Duncan ile 1-0 öne geçerken, devre bitmeden 45+1. dakikada Riccardo Saponara ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
İlk yarı, Fiorentina’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarının 60. dakikasında Dusan Vlahovic, "Mor menekşeler" olarak anılan ev sahibi takım adına farkı 3’e çıkardı: 3-0.
Bu golden 2 dakika sonra Milan’ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, skoru 3-1 yapan golü attı.
67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İbrahimovic, farkı 1'e indiren gole imzasını koydu: 3-2.
85. dakikada Fiorentina’nın golcüsü Vlahovic, bir gol daha atarak, skoru 4-2'ye getirdi.
Mücadelenin son anlarında 90+6. dakikada Fiorentina'da Lorenzo Venuti kendi kalesine attığı golle müsabakanın skorunu tayin etti: 4-3.
Fiorentina, Milan’ı 4-3 mağlup ederek, konuk takıma bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Mor-menekşeler, bu galibiyetle puanını 21’e yükseltti ve 6. basamağa çıktı. Liderlik hesapları suya düşen kırmızı-siyahlılar ise haftayı puansız kapatarak, 32 puanla 2. sırada kaldı.
İBRAHİMOVİC'TEN İKİ REKOR
Bu arada, OptaPaolo isimli sosyal medya hesabının haberine göre, İbrahimovic, bu karşılaşmada attığı 2 golle ilginç rekorların da sahibi oldu.
İbrahimovic, Serie A'da 2 gol ve üzerinde atan en yaşlı oyuncu unvanını alırken, aynı zamanda 2000'li yıllarda 5 büyük Avrupa liginde bir maçta 2 gol ve üzerinde atan 40 yaşındaki ilk oyuncu oldu.
 
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