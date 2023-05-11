Hakan Çalhanoğlu Inter'i sırtlıyor

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Serie A ekibi Inter, Şampiyonlar Ligi kupasını gözüne kestirdi. Mavi siyahlıların Milan'ı 2-0 yendiği yarı final ilk maçında milli oyuncu yaptığı asist ve oynadığı futbolla göz doldurdu

Inter Şampiyonlar Ligi finaline göz kırptı. Mavi-siyahlı takım Devler Ligi yarı final ilk maçında ezeli rakibi Milan'ı 2-0 mağlup etti.

İnter'in galibiyetinde Hakan Çalhanoğlu önemli rol oynadı.

Karşılaşmaya on birde başlayan milli oyuncu 8'inci dakikada EdinDzeko'nun attığı ilk golün asistini yaptı.

37 yaşındaki Dzeko'nun golüyle öne geçen İnter, 34 yaşındaki Mkhitaryan'ın 11'inci dakikada attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun 16'ncı dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şut direğe takıldı.

Milli oyuncu 78'inci dakikada alkışlar eşliğinde yerini RobertoGagliardini'ye bıraktı.

Karşılaşmada 22 pasın 19'unu doğru kullanan tecrübeli oyuncu yüzde 86 pas isabeti yakaladı.

Başarılı orta saha bu sezon İnter'de forma giydiği 10 Şampiyonlar Ligi maçında 1 gol 2 asist üretti.

Milli oyuncu 4 Ekim'de İtalya'da Barcelona'yı 1-0 yendikleri maçta takımının tek golünü atmıştı.

İnter'in yarı final ilk maçını 2-0 kazanmasıyla Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan dördüncü Türk olmaya çok yaklaştı.

Daha önce Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin Devler Ligi finalinde forma giydi.

İnter ve Milan yarı final rövanş maçı için 16 Mayıs'ta bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

