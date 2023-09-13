Haaland, Milli Takım'da 26 maçta 25 gole ulaştı

Manchester City'nin yıldız futbolcusu ErlingHaaland, Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, 8 gol daha atarsa Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan JorgenJuve'yi yakalayacak

Manchester City'nin Norveçli yıldızı ErlingHaaland, milli takımda da gollerine devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti. Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı. Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan JorgenJuve'yi yakalayacak.

Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Haaland, 6 gol kaydetti.

