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Haaland, Milli Takım'da 26 maçta 25 gole ulaştı

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Manchester City'nin yıldız futbolcusu ErlingHaaland, Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, 8 gol daha atarsa Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan JorgenJuve'yi yakalayacak

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Haaland, Milli Takım'da 26 maçta 25 gole ulaştı
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Manchester City'nin Norveçli yıldızı ErlingHaaland, milli takımda da gollerine devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti. Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı. Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan JorgenJuve'yi yakalayacak.
Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Haaland, 6 gol kaydetti.
 
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