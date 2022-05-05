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Güney’de kupada Omonia – Ahna finali

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Güney’de kupada Omonia – Ahna finali
Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda finale yükselen ekipler Çarşamba günü oynanan yarı final rövanş maçları ile belli oldu. Finale yükselen ekipler Omonia ile Ahna oldu.
Omonia, yarı final ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Anorthosis ile GSP Stadı’nda 1-1 berabere kalarak finale yükseldi. İlk maçta AEK Larnaka deplasmanından 2-1 galip ayrılan Ahna ise rövanşı da 3-1 kazanarak finalde Omonia’nın rakibi oldu.
Kıbrıs Kupası’nda final karşılaşması 25 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da GSP Stadı’nda oynanacak.
 
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