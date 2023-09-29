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Güney futboluna 2 yabancı hakem

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Güney futboluna 2 yabancı hakem
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Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, yurtdışından 2 yabancı hakem gelerek, 3 maç yöneteceğini duyurdu.
AEL-Anorthosis derbisinde, Portekiz’den AntonioNobre ve İtalyan Jean Luca Sacchi düdük çalak ve VAR'da görev alacaklar.
Ayrıca, Portekizli AntonioNobre, AEK-Nea Salamina'da VAR'da görev alırken, İtalyan Jean Luca Sacchi da Aris-Apollo maçında düdük çalacak.
 
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