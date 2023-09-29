Güney futboluna 2 yabancı hakem

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, yurtdışından 2 yabancı hakem gelerek, 3 maç yöneteceğini duyurdu.

AEL-Anorthosis derbisinde, Portekiz’den AntonioNobre ve İtalyan Jean Luca Sacchi düdük çalak ve VAR'da görev alacaklar.

Ayrıca, Portekizli AntonioNobre, AEK-Nea Salamina'da VAR'da görev alırken, İtalyan Jean Luca Sacchi da Aris-Apollo maçında düdük çalacak.

