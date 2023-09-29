Güney futboluna 2 yabancı hakem

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, yurtdışından 2 yabancı hakem gelerek, 3 maç yöneteceğini duyurdu.
AEL-Anorthosis derbisinde, Portekiz’den AntonioNobre ve İtalyan Jean Luca Sacchi düdük çalak ve VAR'da görev alacaklar.
Ayrıca, Portekizli AntonioNobre, AEK-Nea Salamina'da VAR'da görev alırken, İtalyan Jean Luca Sacchi da Aris-Apollo maçında düdük çalacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.