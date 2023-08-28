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Guardiola, rekora doymuyor

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Guardiola, rekora doymuyor
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Manchester City'nin, Sheffield United'ı deplasmanda 2-1 yendiği maç, Katalan teknik adam Pep Guardiola için unutulmazlar arasına girdi.

Erling Haaland ve Rodri'nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan mavi-beyazlılarda maç sonunda Guardiola çifte sevinç yaşadı. Manchester City menajeri, bu galibiyetle İngiliz futbolundaki başarılarına bir yenisini ekledi.

52 yaşındaki çalıştırıcı Premier Lig'de 200 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu.

Guardiola 269 maçta bu başarıyı elde ederek daha önceki rekorun sahibi Sir Alex Ferguson'u geride bıraktı. Ferguson 200'üncü galibiyetini 322 karşılaşmada almıştı.

İngiliz futboluna damga vuran teknik adamlardan Jose Mourinho 326, Arsene Wenger ise 332 maçta 200 galibiyet sayısına ulaşmıştı. 

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