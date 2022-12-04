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Giroud tarihe geçti

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Olivier Giroud, Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Fransız futbolcu, milli formayla 52. golünü attı

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Giroud tarihe geçti

Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Polonya ile karşılaştı. 44. dakikada takımının ilk golünü atan Olivier Giroud attığı bu golle tarihe geçti.
Fransız futbolcu milli formayla 52. golünü atarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Thierry Henry milli formayla 51 gole imza atmıştı. 
Olivier Giroud: 52
Thierry Henry: 51
Antoine Griezmann: 42
Michel Platini: 41
Karim Benzema: 37 
 

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Etiketler; #Giroud #Fransa #Dünya Kupası
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