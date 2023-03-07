Gençlerin piyasa değeri göz kamaştırıyor

Futbol dünyasının harika çocukları, sahada olduğu gibi piyasa değerleri ile de göz kamaştırıyor. Henüz 18 yaşında olan futbolculardan Gavi, 90 milyon euro bonservis bedeli ile zirvede

Onlar futbol sahalarının genç yıldızları. Henüz 18 yaşında olmalarına rağmen bonservis bedelleri dudak uçurtuyor.

Listenin ilk sırasında Barcelona'nın genç yıldızı Gavi bulunuyor. Gavi'nin bonservis değeri 90 milyon euro.

Gavi'yi Borissia Dortmund'dan Youssoufa Moukoko takip ediyor. Kamerunlu futbolcu ise 30 milyon euro değerinde.

Listenin 3 ve 4'üncü sırasında Brezilyalılar yer alıyor. Santos'un genç yıldızı Angelo Gabriel 13, Vasco da Gama'lı Andrey Santos ise 12 milyon euro piyasa değerine sahip.

Brighton'dan Facundo Buonanotte 9 milyon euro ile listenin 5'inci basamağında.

Aynı sırada, transfer politikasıyla son yıllarda kasasını dolduran Benfica'nın, 18 yaşındaki yıldız adayı Andreas Schjelderup da bulunuyor.



