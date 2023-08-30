Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Galatasaray, tek temsilcimiz olarak kuraya 4. torbadan girecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek temsilcimiz olarak kuraya 4. torbadan girecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri sahiplerini bulacak.

TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Bu akşam rövanşları oynanacak Kopenhag-Rakow (1-0), PSV-Rangers (2-2) ve AEK-Antwerp (0-1) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle United (İngiltere), Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla (İspanya), Inter, Lazio, Milan, Napoli (İtalya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Union Berlin (Almanya), Lens, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Braga, Porto (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Salzburg (Avusturya), Celtic (İskoçya), Kızılyıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Galatasaray (Türkiye), Shakhtar Donetsk (Ukrayna).

İLK HAFTA MAÇLARI 19-20 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

KASASINI DOLDURDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başarantemsilcimiz Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon euro kazanmayı garantiledi.

Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon euro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu.

