Galatasaray'ın konuğu Olimpija Ljubljana

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 306. kez sahne alacak.
Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak.
Müsabakayı İtalyan hakem MarcoGuida yönetecek. Ciro Carbone ile AlessioBerti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise MatteoMarcenaro olacak.
Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, DriesMertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.
Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.
Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU RÖVANŞ MAÇLARININ TSİ PROGRAMI ŞÖYLE:
YARIN
20.00 ArisLimasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Rakow (Polonya) (1-2)
20.00 MaccabiHaifa (İsrail) - Slovan Bratislava (Slovakya) (2-1)
20.00 Sparta Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka) (0-0)
20.00 Molde (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan)
21.00 Galatasaray - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (3-0)
21.00 Baçka(Sırbistan) - Braga (Portekiz) (0-3)
21.30 Servette (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (1-2)
21.30 Sturm Graz (Avusturya) - PSV Eindhoven (Hollanda) (1-4)
22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)
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