Galatasaray'a Marcao piyangosu

Galatasaray, Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olması nedeniyle Marcao transferinden 1 milyon euro başarı bonusu kazandı

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, eski takımına 1 milyon euro kazandırdı.

Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşması sonrası Marcao'nun sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi. Galatasaray, Sevilla'nın Avrupa şampiyonluğundan 1 milyon euro gelir elde etti.

Ayrıca Sevilla önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için Galatasaray 1 milyon euro daha bonus kazanacak.

