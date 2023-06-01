Galatasaray'a Marcao piyangosu

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, eski takımına 1 milyon euro kazandırdı.
Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşması sonrası Marcao'nun sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi. Galatasaray, Sevilla'nın Avrupa şampiyonluğundan 1 milyon euro gelir elde etti.
Ayrıca Sevilla önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için Galatasaray 1 milyon euro daha bonus kazanacak.
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