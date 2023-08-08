Fransa farkla çeyrek finalde

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Hindmarsh Stadı'nda oynanan maçta Fransa, 15. dakikada KadidiatouDiani, 20. dakikada KenzaDali, 23 ve 70. dakikalarda Eugenie Le Sommer'in golleriyle Fas'ı 4-0 mağlup etti.
Fransa bu sonuçla çeyrek finalde Avustralya'nın rakibi oldu.
Çeyrek final maç programı TSİ şöyle:
11 Ağustos Cuma:
04.00 İspanya-Hollanda
10.30 Japonya-İsveç
12 Ağustos Cumartesi:
10.00 Avustralya-Fransa
13.30 İngiltere-Kolombiya
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