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Fransa farkla çeyrek finalde

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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Fas'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finalde Avustralya'nın rakibi oldu

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Fransa farkla çeyrek finalde
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Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 
Hindmarsh Stadı'nda oynanan maçta Fransa, 15. dakikada KadidiatouDiani, 20. dakikada KenzaDali, 23 ve 70. dakikalarda Eugenie Le Sommer'in golleriyle Fas'ı 4-0 mağlup etti.
Fransa bu sonuçla çeyrek finalde Avustralya'nın rakibi oldu.
Çeyrek final maç programı TSİ şöyle:
11 Ağustos Cuma:
04.00 İspanya-Hollanda
10.30 Japonya-İsveç
12 Ağustos Cumartesi:
10.00 Avustralya-Fransa
13.30 İngiltere-Kolombiya
 
 
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