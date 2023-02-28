Formula 1 ve Tottenham'dan işbirliği

Futbol ve motorsporları iş birliğine gitti. Formula 1 ve Tottenham Hotspur, 15 yıllık stratejik bir anlaşmaya imza attı

Motorsporları yeni iş birlikleri için yönünü futbola çevirdi. Buna göre Formula 1 yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ile 15 yıllık anlaşmaya imza attı.

Yapılan işbirliği kapsamında Londra ekibinin sahasında dünyanın en uzun elektrikli karting pisti inşa edilecek. Bununla birlikte stadyumun içinde sürücü akademisi kurulup genç pilotların yetişmesi de amaçlanacak.

Tottenham Arena, NFL maçları dahil olmak üzere daha önce bir çok kez farklı organizasyona ev sahipliği yapmıştı.

Kulüp başkanı Daniel Levy, "Kurduğumuz bu uzun vadeli ortaklığın küresel, ulusal ve yerel anlamda getireceği katkılar için son derece heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Formula 1 CEO'su StefanoDomenicali ise "Yakın zamanda duyurulan Formula 1 Akademisi gibi çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi konularında oldukça hevesliyiz" dedi.

Öte yandan iş birliğinin bir diğer amacı da iklim değişikliği ile mücadele etmek.

Formula 1'in 2030, Premier Lig'in en çevreci takımı olarak bilinen Tottenham Hotspur'un ise 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefleri birbiriyle yakından örtüşüyor.



