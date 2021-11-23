FIFA 2021'in 'en iyileri' için adayları duyurdu

Yılın en iyi futbolcu ve teknik direktörlerinin belirleneceği ödüllerde oylama başladı. Kadın ve erkek futbolunda finalistler 10 Aralık'ta belli olacak

2021 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler açıklandı. Erkekler ve kadınlar futbolunda yılın en başarılı isimleri, aralarında EniolaAluko, EmmaByrne, Marta Tejedor, Tim Cahill, David Trezeguet ve AlexiLalas'ın da yer aldığı heyet tarafından belirlendi.

10 Aralık'a kadar sürecek halk oylaması sonucunda, her kategoride en fazla oyu alan 3 aday finale kalacak. Finalistler, 2022 yılının başlarında, kazananlar ise 17 Ocak'ta açıklanacak.



Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ise daha sonra duyurulacak.

Aday gösterilen isimler şöyle:

EN İYİ ERKEK FUTBOLCU

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

ErlingHaaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

N'GoloKante (Chelsea)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

KylianMbappe (Paris Saint-Germain)

LionelMessi ( Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Muhammed Salah (Liverpool)

EN İYİ KADIN FUTBOLCU

StinaBlackstenius (Hacken)

AitanaBonmati (Barcelona)

LucyBronze (Manchester City)

MagdalenaEriksson (Chelsea)

Caroline GrahamHansen (Barcelona)

PernilleHarder (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji Soyun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

VivianneMiedema (Arsenal)

Alexia Putellas (Barcelona)

ChristineSinclair (PortlandThorns)

Ellen White (Manchester City)

EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖR

AntonioConte (Inter/Tottenham)

HansiFlick (Bayern Münih/Almanya Milli Takımı)

PepGuardiola (Manchester City)

RobertoMancini (İtalya Milli Takımı)

LionelSebastianScaloni (Arjantin Milli Takımı)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Thomas Tuchel (Chelsea)

EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR

LluisCortes (Barcelona)

Peter Gerhardsson (İsveç Milli Takımı)

Emma Hayes (Chelsea)

Beverly Priestman (Kanada Milli Takımı)

SarinaWiegman (Hollanda Milli Takımı /İngiltere Milli Takımı)

EN İYİ ERKEK KALECİ

AlissonBecker (Liverpool)

GianluigiDonnarumma (Milan/Paris Saint-Germain)

EdouardMendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

KasperSchmeichel (Leicester City)

EN İYİ KADIN KALECİ

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

ChristianeEndler (Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon)

StephanieLynn Marie Labbe (Rosengard/Paris Saint-Germain)

HedvigLindahl (Atletico Madrid)

AlyssaNaeher (Chicago Red Stars)



