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Fenerbahçe’den Devler Ligine erken veda

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek

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Fenerbahçe’den Devler Ligine erken veda

Fenerbahçe 2’nci ön eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. 
Kadıköy'de oynanan maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken ikinci yarıda sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 
KIRMIZI SONRASI GOL GELDİ
10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında ileriye çıkan Dinamo Kiev, 57. dakikada Buyalskiy ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.
PENALTI KAÇTI
Bu gole yanıt vermek isteyen sarı lacivertliler ataklarını sıklaştırırken Enner Valencia'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. 
Müsabakanın 70. dakikasında penaltı atışında topun başına geçen Kolombiyalı golcü, kaleci Bushchan'ı geçemedi.
SZALAI UZATMALARA GÖTÜRDÜ
Maçın son anlarına 1-0 yenik giren Fenerbahçe, kullanılan köşe vuruşunda Attila Szalai'nin kafa golüyle skoru eşitledi.
90 dakikalık normal süre 1-1 eşitlikle sona ererken uzatma bölümünün 114. dakikasında Karavaev, Dinamo Kiev'i 2-1 öne geçirdi.
AVRUPA LİGİ'NDE RAKİP SLOVACKO
Dinamo Kiev’e elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. Fenerbahçe, Kupa 2’nin üçüncü eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos’ta, rövanşları ise 11 Ağustos’ta yapılacak.
 

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Etiketler; #Fenerbahçe
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