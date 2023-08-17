Fenerbahçe, rahat turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Slovenya'nın Maribor takımına konuk oldu.
Sarı lacivertliler, 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 77. dakikada Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında İrfan Can, Arnel Jakupovic'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi.
İlk maçı Kadıköy'de 3-1 kazanan temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off'a kaldı. Sarı lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Twente oldu.