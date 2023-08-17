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Fenerbahçe, rahat turladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor'u 3-0 yenerek play-off'a kaldı. Sarı lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Twente oldu

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Fenerbahçe, rahat turladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Slovenya'nın Maribor takımına konuk oldu.

Sarı lacivertliler, 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 77. dakikada Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında İrfan Can, Arnel Jakupovic'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

İlk maçı Kadıköy'de 3-1 kazanan temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off'a kaldı. Sarı lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Twente oldu.

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