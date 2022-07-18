Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Strum Graz

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.

Kuraya seribaşı olarak katılan Fenerbahçe, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Slovacko (Çekya) oldu.

Eşleşmeler şöyle:

MaccabiHaifa (İsrail) / Olympiakos (Yunanistan) - ApollonLimassol (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿

Karabağ (Azerbaycan) / Zürih (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slovan Bratislava (Slovakya)

Ludogorets (Bulgaristan) / ShamrockRovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Şkupi (Kuzey Makedonya)

Maribor (Slovenya) / Sheriff (Moldova) - HJK Helsinki (Finlandiya) / ViktoriaPlzen (Çekya)

Linfield (Kuzey İrlanda) / BodoGlimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya) / Malmö (İsveç)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan) / Diddeleng (Lüksemburg)

Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Fenerbahçe (Türkiye) - Sturm Graz (Avusturya)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)

​​Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

