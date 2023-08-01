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Fenerbahçe gol yağdırarak turladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibini 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip bir üst tura yükseldi

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Fenerbahçe gol yağdırarak turladı

Stat: Zimbru

Hakemler: Rob Harvey, Robert Clarke, Wayne McDonnell (İrlanda)

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaraş, Damaşcan, Dou, Dedichko, Soumah, Samiev, Caruntu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi


Fenerbahçe, UEFA  Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında rakibi Zimbru'ya gol oldu, yağdı. 

Sarı lacivertliler mücadelede 4-0 galip geldi. Temsilcimizin gollerini 48'da Tadic, 57,59'da Bashuayi ve 77'de ise İsmail Yüksek kaydetti.

Bu skorla Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme mücadelesinde bir üst tura yükseldi. 

Zimbru Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetti. 

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skora elde etmişti. 
Sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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