Falcao, Avrupa'ya veda ediyor

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı yıldız RadamelFalcao, Avrupa'ya veda etmeye hazırlanıyor

Yıldız golcünün yeni durağı merak edilirken, Kolombiyalı yıldız için Malezya ve Meksika kulüplerinin sezon sonunda devreye gireceği iddia ediliyor.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve kariyerine La Liga ekibi RayoVallecona'da devam eden RadamelFalcao'nun yeni rotası belli oldu.

37 yaşındaki santrafor, bu sezon RayoVallecona formasıyla istenileni veremezken yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği söylendi.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Kolombiyalı yıldız Avrupa'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Falcao'ya, sezon sonunda Malezya Süper Ligi ekibi JohorDarulTa'zim ve Meksika Ligi temsilcisi CruzAzul'un teklif götürmesi bekleniyor.

Haberde ayrıca, Malezya temsilcisi JohorDarulTa'zim'inRadamelFalcao planından da bahsedildi.

Malezya ekibi, golcü oyuncuyu kulübün ve şehrin elçisi yaparak ülkedeki futbolun gelişimine katkı sağlamasını hedefliyor.

Kolombiyalı yıldızın da bu fikre sıcak baktığı iddia edildi.

Başı sık sık sakatlıklarla belaya giren RadamelFalcao, bu sezon RayoVallecano ile 21 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

