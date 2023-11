EURO 2024 vizesi alan ülkeler

Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı.

Letonya'yı 4 golle geçen Millilerimiz üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Vincenzo Montella göreve geldikten sonra önce deplasmanda Hırvatistan'ı sonra evimizde Letonya'yı deviren A Milli Takım'ın EURO 2024'te gözü yükseklerde...

İSPANYOLLAR, 4. ZAFERİN PEŞİNDE

Son Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalistlerinden İspanya, Norveç galibiyetinin ardından Güney Kıbrıs'ı da deplasmanda 3-1 mağlup etti ve EURO 2024 biletini erkenden cebine koydu. Daha önce 3 kez Avrupa şampiyonu olan İspanyollar turnuvada 4. zaferin peşinde olacak.

PANZERLER DİREKT KATILIYOR

Euro 2024'ün ev sahibi Almanya elemelerde boy göstermeden turnuvaya direkt katılacak. Japonya karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilgi sonrası Hansi Flick ile yollarını ayıran Panzerler, teknik direktörlük görevine Julian Nagelsmann'ı getirdi. Katıldığı her turnuvada başarı hedefleyen Almanların yeni teknik direktörüyle evlerindeki turnuvada nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu..

FRANSA, 7'DE 7 YAPTI

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 7'de 7 yapan Fransa, elemelerin bitimine 1 maç kala turnuvaya katılmayı garantiledi. Grupta son olarak Cebelitarık'ı 14-0 yenen maviler, Kylian Mbappe'nin önderliğinde EURO 2024'te şampiyonluk hedefliyor.

İNGİLTERE'DE HEDEF; MUTLAK ŞAMPİYONLUK!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan İngiltere, turnuvaya katılmayı garantiledi. Grupta son olarak Malta'yı 2-0'la geçen İngiltere iki sene önce final oynadığı organizasyonda bu defa şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

PORTEKİZ, RONALDO İLE EURO2024'TE

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 9'da 9 yapan Portekiz, elemelerin bitmesine 1 maç kala turnuvaya katılmayı garantiledi. Son maçta Lihtenştayn'ı deplasmanda 2-0 yenen Portekişz 27 puanla ilk sırada yer alıyor. Öte yandan Cristiano Ronaldo, turnuva oynandığı sırada 39 yaşında olacak Ronaldo, kadroda yer alması durumunda ise ülkesiyle 2016'dan sonra bir Avrupa şampiyonluğu daha kazanmayı arzulayacak.

3 TAKIM ULUSLAR LİGİ’NDEN KATILACAK

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler şu şekilde:

Almanya/Ev sahibi

Fransa

Belçika

Portekiz

İskoçya

İspanya

Türkiye

Avusturya

İngiltere

Macaristan

Slovakya

Arnavutluk

Danimarka

Romanya

İsviçre

Hollanda