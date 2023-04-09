Erling Haaland rekorlara doymuyor

Norveçli yıldız, Manchester City'nin Southampton'ı 4-1 mağlup ettiği maçta ağları iki kez sarstı. Haaland böylece, ligde 27 karşılaşmada 30 gol atarak bu başarıya en kısa sürede ulaşan isim oldu

Erling Haaland durdurulamıyor. Norveçli futbolcu, takımı Manchester City'nin Southampton'ı 4-1 yendiği maçta sakatlıktan dönerek sahne aldı.

Yıldız isim deplasmanda 2 gol kaydederek yükselen formunu sürdürdü.

Haaland böylece ligde çıktığı 27 karşılaşmada 30 kez fileleri havalandırdı. Norveçli futbolcu bu başarıya en kısa sürede ulaşan isim oldu.

Karşılaşma sonunda konuşan Guardiola, "Haaland'ın yaptığı şey son derece dikkat çekici" ifadesini kullandı.

Haaland ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 10 kez fileleri sarsmıştı.

