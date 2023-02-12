Enes Ünal’ın golü 1 puanı getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Getafe, sahasahında Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı

Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği derbi maçında Rayo Vallecano, 38. dakikada Mauro Arambarri'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının 54. dakikasında Carles Alena'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi takım 77. dakikada Enes Ünal'ın golüyle beraberliği yakaladı. Enes, attığı golü Türkiye'de depremde hayatlarını kaybedenlere adadı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Rayo Vallecano'dan Raul de Tomas Gomez'in kullandığı penaltı atışını kaleci David Soria kurtardı.

Milli futbolcu Enes, geçtiğimiz hafta Atletico Madrid deplasmanında olduğu gibi Rayo karşısında da takımına 1 puanı getiren golü atam isim oldu. Enes, bu sezon ligde 7 gol attı. La Liga'da geçen sezonu 16 golle kapatarak dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Türk futbolcu, şu anda da gol krallığı yarışında 9. sırada bulunuyor.

Ligde kötü bir sezon geçiren ve teknik direktör Quique Sanchez Flores'in takımdaki geleceği tartışılan Getafe, 19 puanla 20 takımlı ligde 19. sırada yer alıyor.

Bu arada La Liga'da 21. hafta maçlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor.

