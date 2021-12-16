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Emirates'te kazanan Arsenal

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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında West Ham United'ı 2-0 mağlup etti

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Emirates'te kazanan Arsenal
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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasındaEmirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arsenal sevindi. Rakibini 2-0 yenen "Topçular", maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal, 48'de GabrielMartinelli'nin golüyle 1-0 öne geçti.
West Ham'daCoufal, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
68. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen AlexandreLacazette, topu ağlarla buluşturamadı.
87'de Smith Rowe ile bir gol daha bulan "Topçular" mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
 
 
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