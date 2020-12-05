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Dortmund, Frankfurt'ta yara aldı

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda kayıp yaşadı

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Dortmund, Frankfurt'ta yara aldı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında Deutsche Bank Park'ta Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip 9. dakikada Daichi Kamada’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyen Borussia Dortmund, 56. dakikada Giovanni Reyna ile bulduğu golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
İki takım maçın kalan bölümünde gol atamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla Borussia Dortmund, puanını 19'a, Eintracht Frankfurt ise 13'e yükseltti.
Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Arminia Bielefeld sahasında Mainz 05'i 2-1 yenerken, Freiburg-Borussia Mönchengladbach ve Köln-Wolfsburg karşılaşmaları 2-2 berabere sonuçlandı.
 

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Etiketler; #Frankfurt
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