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Di Maria, Nantes’i dağıttı

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçında Juventus deplasmanda Nantes'ı Di Maria'nın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı

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Di Maria, Nantes’i dağıttı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçında İtalyan ekibi Juventus, Fransa temsilcisi Nantes'a konuk oldu.
Di Maria attığı 3 golle Juventus'un turlamasında başrol oynadı.
Nantes'da maçında 17. dakikasında Nicolas Pallois kırmızı kart gördü.
İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
 
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