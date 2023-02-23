Di Maria, Nantes’i dağıttı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçında İtalyan ekibi Juventus, Fransa temsilcisi Nantes'a konuk oldu.
Di Maria attığı 3 golle Juventus'un turlamasında başrol oynadı.
Nantes'da maçında 17. dakikasında Nicolas Pallois kırmızı kart gördü.
İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
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