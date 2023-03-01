Di Maria Juventus'a çabuk adapte oldu

Juventus forması giyen Arjantinli futbolcu AngelDi Maria, siyah-beyazlı formayla çıktığı son 8 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta top koşturan Arjantinli futbolcu AngelDi Maria, son maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Juventus’un, Torino’yu 4-2 yendiği maçta 1 gol pası veren tecrübeli isim, siyah-beyazlı formayla ligde ve Avrupa Ligi’nde oynadığı son 8 müsabakada 6 gol ve 3 asiste imza attı.

Yeni takımına çabuk uyum sağladı

Sezon başında Paris Saint Germain’den transfer edilen Di Maria, yeni takımına da çabuk adapte oldu. Bu sezon Juventus ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 7 asiste ulaştı. Kaydettiği 7 golün 4’ünü Serie A’da bulan Di Maria, ligde 4 de asist yaptı. Arjantinli isim, Avrupa Ligi’nde 3 gol, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 asistlik katkı sağladı.