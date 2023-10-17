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Milli maçlar için verilen aranın ardından futbolseverleri derbi heyecanları bekliyor. Türkiye’de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İngiltere ve İtalya'da da derbi heyecanı yaşanacak

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Devler sahne alacak
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Milli maçlar için verilen aranın ardından futbolseverleri, birbirinde çekişmeli maçlar bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Futbolun zirvesi Premier Lig'de ise 2 dev mücadele heyecanı yaşanacak.
Ligin 9'uncu haftasında önce MerseysideDerbisi'nde Liverpool, Everton'ı ağırlayacak. Ardından ligde zor günler geçiren Chelsea, son olarak sahasında Manchester City'i yenen Arsenal'i konuk edecek.
İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasındaysa iki dev ekip Milan ile Juventus karşı karşıya gelecek.
Milan, zorlu mücadeleye lider çıkacak. Bu sezon ligde sahasında oynadığı 3 maçı da kazanan StefanoPioli'nin ekibi, seriyi ezeli rakibi önünde de sürdürmeyi planlıyor.
3 sezondur zirveden uzak kalan Juventus ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek şampiyonluk iddiasını ortaya koymayı amaçlıyor.
 
 
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