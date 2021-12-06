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Devler Ligi’nde grup maçları tamamlanıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta bugün ve çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak

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Devler Ligi’nde grup maçları tamamlanıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor.
C Grubu'nda son sırada yer alan ve Avrupa'da bu sezon son maçına çıkacak Beşiktaş, yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
19.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
19.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş
22.00 ShakhtarDonetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)
22.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
8 Aralık Çarşamba:
19.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
19.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
22.00 Manchester United (İngiltere) - YoungBoys (İsviçre)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
22.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)
 
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