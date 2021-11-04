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Devler Ligi’nde 4 takım üst turu garantiledi

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Şampiyonlar Ligi’nde 4. Hafta sonunda Juventus, Bayern Münih, Ajax ve Liverpool 4'te 4 yaparak, bitime 2 maç kala gruplarından son 16'ya çıkmayı garantiledi

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Devler Ligi’nde 4 takım üst turu garantiledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, dördüncü hafta maçları sona erdi. 4 takım, bitime 2 maç kala son 16 turunu garantiledi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında gruplarındaki tüm maçlar oynandı.
Juventus, Bayern Münih, Ajax ve Liverpool 4'te 4 yaparak, bitime 2 maç kala gruplarından son 16'ya çıkmayı garantiledi.
Dördüncü hafta maçlarının alınan sonuçlar şöyle:
2 Kasım Salı: 
VflWolfsburg (Almanya) - RedBull Salzburg (Avusturya): 2-1
Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere): 0-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-1
Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz): 5-2
Villarreal (İspanya) - YoungBoys (İsviçre): 2-0
Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 2-2
Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa): 1-2
Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya): 4-2
3 Kasım Çarşamba:
Milan (İtalya) - Porto (Portekiz): 1-1
Real Madrid (İspanya) - ShakhtarDonetsk (Ukrayna): 2-1
Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 4-1
Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2
Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş: 4-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda): 1-3
Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya): 1-3
 
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