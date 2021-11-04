Devler Ligi’nde 4 takım üst turu garantiledi

Şampiyonlar Ligi’nde 4. Hafta sonunda Juventus, Bayern Münih, Ajax ve Liverpool 4'te 4 yaparak, bitime 2 maç kala gruplarından son 16'ya çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, dördüncü hafta maçları sona erdi. 4 takım, bitime 2 maç kala son 16 turunu garantiledi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında gruplarındaki tüm maçlar oynandı.

Juventus, Bayern Münih, Ajax ve Liverpool 4'te 4 yaparak, bitime 2 maç kala gruplarından son 16'ya çıkmayı garantiledi.

Dördüncü hafta maçlarının alınan sonuçlar şöyle:

2 Kasım Salı:

VflWolfsburg (Almanya) - RedBull Salzburg (Avusturya): 2-1

Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-1

Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz): 5-2

Villarreal (İspanya) - YoungBoys (İsviçre): 2-0

Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 2-2

Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa): 1-2

Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya): 4-2

3 Kasım Çarşamba:

Milan (İtalya) - Porto (Portekiz): 1-1

Real Madrid (İspanya) - ShakhtarDonetsk (Ukrayna): 2-1

Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 4-1

Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş: 4-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya): 1-3

